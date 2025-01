Ano novo chinês em Fortaleza? Entenda relação e veja programação

Ano novo chinês em Fortaleza: saiba onde participar da comemoração na Capital / Crédito: Angela Roma/Pexels

Com direito à dança do dragão, música tradicional e gastronomia, Fortaleza também fará parte das festividades para o Ano Novo Chinês. O evento é promovido na tarde de quarta-feira, 29, às 16h, pelo Instituto Confúcio na Universidade Federal do Ceará (UFC). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp A celebração, que em 2025 acontece no dia 29 de janeiro, será representada pelo Ano da Serpente. O réptil faz parte do ciclo de 12 anos que atribui anualmente a regência de um animal no calendário chinês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Apesar da distância geográfica, o povo chinês e o povo brasileiro se assemelham em muitos aspectos e o Instituto Confúcio serve como uma ponte de amizade para unir os povos", explica Alexandre Lai, advogado e professor de mandarim do instituto.

"Desta forma, em comemoração do ano novo chinês, o instituto, que desde 2019 promove o ensino de qualidade do mandarim, cumpre com sua função de difundir a cultura milenar da China. Nesta ocasião, alunos e membros da sociedade poderão ter um gostinho dessa festa celebrada desde tempos antigos", completa. Para o professor Nonato Furtado, diretor brasileiro do Instituto Confúcio na UFC, o evento é "uma celebração que transcende fronteiras e conecta culturas". "Aqui em Fortaleza, ele (o ano novo chinês) se tornou um marco importante para a difusão da riqueza cultural da China, permitindo que a comunidade local vivencie e compreenda tradições milenares", diz.

Ano novo chinês em Fortaleza: veja programação "Através de atividades como apresentações de dança, música, caligrafia, culinária e artes marciais, o evento oferece uma imersão na cultura chinesa, despertando o interesse e o respeito dos participantes". Em Fortaleza, a programação está aberta ao público e inclui ainda oficinas culturais e o sorteio de brindes para os inscritos. "Estamos muito orgulhosos de contribuir para essa integração e de ver o interesse crescente da comunidade cearense pela cultura chinesa", acrescenta Furtado.

DeepSeek: CONHEÇA IA chinesa que pode ultrapassar ChatGPT nos EUA Ano novo chinês em Fortaleza: como participar dos sorteios? Não é preciso inscrição formal para participar do evento no instituto, localizado no Campus do Pici, mas o público que deseja entrar nos sorteios deve acessar previamente o link: bit.ly/40ms5pn. Em seguida, é preciso indicar o e-mail, nome completo e telefone com DDD para finalizar a inscrição.