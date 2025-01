Instituto que atua no bairro Vila Velha receberá aporte de R$ 60 mil para potencializar ações

Instituto Pensando Bem, que atua na Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha, foi selecionado para receber apoio metodológico e financeiro a partir de fevereiro

Segundo o site do Instituto, 800 vidas foram impactadas pela organização, mais de 15 mil refeições e 22 mil atendimentos foram oferecidas à população local.

O Instituto Pensando Bem , de Fortaleza, receberá um aporte de R$ 60 mil do Instituto Nelson Wilians (INW) para potencializar seu impacto social por meio de iniciativas de educação para a cidadania e o fortalecimento da cultura no bairro Vila Velha.

O Instituto informa que a missão da organização é “transformar as favelas, de dentro para fora, potencializando sonhos com oportunidade e inovação social ”.

Conforme comunica o portal do Instituto Pensando Bem, os eixos de atuação na Favela do Inferninho, no bairro Vila Velha em Fortaleza, envolvem inovação social e criatividade por meio da educação, tecnologia, esporte, cultura, arte, qualificação profissional e empregabilidade.

A contribuição no valor de 60 mil para potencializar o Instituto Pensando Bem é uma iniciativa do Instituto Nelson Wilians (INW).