Biblioteca Pública promove evento geek gratuito nesta sexta, 24

Segunda edição do "Cultura POP: Conexão Geek" conta com aula aberta de criação de comics, lançamento de antologia de quadrinhos e sessão de RPG

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) promove nesta sexta-feira, 24, a segunda edição do “Cultura POP: Conexão Geek” .

Às 14h30min, o evento inicia com a aula aberta “EB Comics - Super-heróis brasileiros made in Ceará”, com Elinaudo Barbosa. A atividade faz parte do projeto Café do Zé, uma iniciativa que busca promover vivências artísticas por meio de diálogos sobre produções culturais.