Circo faz apresentação gratuita para incentivar doação de sangue

Palhaços do Circo Celestia participam de apresentação gratuita no Hemoce para incentivar doação de sangue / Crédito: Charles Johnson Pereira/Divulgação

Na próxima terça-feira, 28, o Circo Celestia realiza uma apresentação especial fora das tendas do equipamento instalado na avenida Washington Soares, no bairro Edson Queiroz. Com a proposta de levar alegria aos presentes e despertar novos doadores de sangue, o grupo fará um evento gratuito no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) a partir das 9 horas.

Contando com mais de 200 profissionais circenses realizando as mais diversas atividades, o Circo Celestia promete levar seus palhaços, acrobatas e malabaristas, além dos membros do Globo da Morte, para a apresentação na sede do Hemoce, localizada no bairro Rodolfo Teófilo.

“Queremos unir a arte do circo com a solidariedade, mostrando que cada um pode fazer a diferença na vida de quem precisa. A doação de sangue é um ato de amor que transforma e salva vidas, e estamos felizes em ser parte desta iniciativa”, afirma o diretor do Celestia, Bryan Stevanovich. Leia também | Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos Os interessados em doar sangue durante a ação do Circo Celestia precisam preencher os mesmos requisitos que o público que vai ao Hemoce e postos de coleta no dia a dia.