Circo Celestia visita Associação Peter Pan e se apresenta para crianças com câncer

O show foi adaptado para a recepção da unidade . Enquanto os artistas se apresentavam, Lorenzo Angelo, 4, assistia às danças e truques com atenção. Depois, quis tirar fotos com os artistas.

A rotina de exames, consultas e remédios das crianças atendidas na Associação Peter Pan , no bairro Vila União, em Fortaleza , foi pausada para uma apresentação especial do Circo Celestia. Acrobatas, contorcionistas, palhaços e equilibristas visitaram a unidade para um espetáculo exclusivo nesta terça-feira, 14.

Os dois vem de Barbalha, na região Sul do Estado, para o tratamento de um tumor no fígado de Lorenzo desde que ele tinha apenas dez meses. Para Fátima, esses momentos promovidos no hospital ajudam quando as mães também estão “para baixo” com a rotina.

Ana Paula Silva Lima, 44, é mãe do adolescente Joás Lima Xavier, 15, que já é atendido pela Associação há sete anos. Durante a longa trajetória para a cura do filho, Ana Paula sentiu a diferença em dias de shows como o do Circo Celestia.