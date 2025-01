Incêndios em LA: ator vencedor do Oscar tem casa destruída pelas chamas

No momento do ocorrido, Anthony Hopkins estava no Reino Unido e, aparentemente, não havia ninguém na casa

De acordo com o Omelete, o ator está no Reino Unido e não havia ninguém na casa no momento do ocorrido.

Incêndio é a maior tragédia de Los Angeles, afirmam autoridades

Segundo informações da BBC News, os incêndios já vitimaram 10 pessoas e os bombeiros continuam tentando conter as chamas, que estão sendo causadas pelos ventos da Califórnia.

Conforme a CNN Brasil, o incêndio Palisades é a maior tragédia no condado até o presente momento. Já foram queimados mais de 17.200 acres — o que corresponde a 6.960 hectares.