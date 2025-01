Morre o cantor sertanejo Rodolfo Favero, aos 33 anos

O falecimento foi confirmado pela família neste sábado, 18. O músico era conhecido como "a voz bruta do sertanejo" entre bares e casas de shows paulistas

O músico vivia em Guariba , município do estado de São Paulo, e estava internado em um hospital de Ribeirão Preto.

O cantor sertanejo Rodolfo Favero morreu neste sábado, 18, aos 33 anos . A notícia foi divulgada pela família do artista por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram.

Segundo a revista Quem, que obteve contato com a equipe do artista, o sertanejo passou mal, foi levado à urgência do Hospital das Clínicas, onde ficou internado até o falecimento.