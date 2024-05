Raízen inaugura planta de E2G em Guariba com capacidade para produzir 82 milhões litros por ano

A Raízen está inaugurando nesta sexta-feira sua segunda planta de etanol de segunda geração (E2G) no Parque de Bioenergia Bonfim, em Guariba (SP), em evento que conta com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa demandou investimento de R$ 1,2 bilhão, e conta com capacidade de produção de 82 milhões de litros por ano, sendo que 80% desse volume está contratado.

Embora a inauguração da planta só tenha ocorrido nesta sexta-feira, a Raízen já havia recebido, em 15 de março, a autorização para início da produção de E2G em Guariba, outorgada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que passou, então, a permitir a sua comercialização.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A unidade Bonfim juntamente com a planta de E2G do Parque de Bioenergia da Costa Pinto solidificam a posição da Raízen como a maior produtora mundial de etanol e a operar duas plantas de E2G em escala industrial", disse o CEO da Raízen, Ricardo Mussa.