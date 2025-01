Morre, aos 92 anos, Léo Batista, voz da televisão brasileira

Ícone da TV Globo e do jornalismo esportivo, Léo Batista deixa legado inconfundível. Botafogo, seu clube do coração, prestou homenagem

Morreu, neste domingo (19), o apresentador João Baptista Bellinaso Neto, o Léo Batista, voz marcante na história da televisão brasileira e ícone da TV Globo. O jornalista esportivo estava, desde o dia 6 de janeiro, no Hospital Rios D’Or, no Rio de Janeiro, onde sua família o internou para tratar um câncer no pâncreas. Ele descobriu a doença após um quadro de desidratação e dor abdominal.

Torcedor do Botafogo e sócio do Glorioso desde 1962, Léo Batista recebeu, então, uma homenagem do clube alvinegro assim que a família confirmou o óbito.