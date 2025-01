Denis Law, lenda do Manchester United e do futebol escocês, morre aos 84 anos

O ex-atacante escocês do Manchester United Denis Law, lenda do clube inglês, morreu aos 84 anos após anos sofrendo de Alzheimer, anunciou sua família nesta sexta-feira (17).

Law marcou 237 gols em 404 jogos nos 11 anos que passou no Manchester United, até 1973. Isso o coloca como o terceiro maior artilheiro da história do clube, superado apenas por Wayne Rooney e Bobby Charlton.

Antes da etapa italiana, iniciada em 1961, havia estreado profissionalmente aos 17 anos pelo Huddersfield e vestiu as cores do vizinho Manchester City (1959-1961).

Com este último ele fez parte de um temível trio (a "Santíssima Trindade") que era completada por George Best.

O seu momento mais difícil no futebol foi possivelmente a lesão no joelho que o obrigou a ficar de fora da famosa vitória por 4 a 1 sobre o Benfica na final da Copa dos Campeões Europeus, em Wembley, o que fez que não vivesse em campo a noite em que o United se tornou a primeira equipe inglesa a se sagrar campeã da Europa.

Sua condição de mito do clube fica clara pela estátua em sua homenagem localizada em frente ao emblemático estádio, ao lado de Best e Charlton.

Em 1973, ele deixou o United para retornar ao Manchester City. No dia 28 de abril de 1974, marcou seu último gol justamente contra o United, que acabou sendo rebaixado para a segunda divisão independente desse resultado.

- Bola de Ouro -

Apelidado pelos torcedores do Manchester United de "The King" ("O Rei"), ele vestiu as cores da seleção escocesa em 55 ocasiões, desde sua estreia em 1958, com apenas 18 anos.