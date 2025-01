Exposição imersiva sobre oceanos é aberta em shopping de Fortaleza

Exposição imersiva "Oceano Vivo: uma viagem subaquática" chega ao Shopping Riomar Fortaleza durante o mês de férias / Crédito: Reprodução/Instagram @oceanovivoimersivo

O Shopping RioMar Fortaleza recebe neste mês uma nova ação que irá divertir as famílias durante as férias. Instalada no primeiro piso do estabelecimento comercial, a exposição “Oceano Vivo: uma viagem subaquática” convida o público a se conectar com o fundo do mar e suas belezas. ACOMPANHE: Shopping de Fortaleza oferece atrações infantis no mês das férias

Com imagens em alta escala, a mostra visual imersiva é equipada com dez projetores que, ocupando os 300 m² do local, apresentam aos presentes fotografias reais, animações 3D e vídeos de ilustração de animais marinhos – como peixes, tubarões, águas-vivas e baleias –, e a vida que pode ser encontrada nos oceanos.

“A exposição convida as crianças a viverem dentro do fundo do mar com uma imersão com projetores de alta qualidade. É um momento único e uma experiência encantadora para toda a família”, argumenta o coordenador da exposição, Jader França, em comunicado à imprensa. VEJA TAMBÉM: Exposição imersiva 'Fósseis do Cariri' estreia no MIS Aberto à visitação até o dia 23 de fevereiro, os interessados podem acompanhar a exposição de segunda a sábado, das 10 horas às 22 horas; domingo e feriado, das 10h30min às 21 horas.