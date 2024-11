Itaú Unibanco tem lucro líquido gerencial de R$ 10,675 bi no 3º trimestre

O Itaú Unibanco teve lucro líquido gerencial de R$ 10,675 bilhões no terceiro trimestre deste ano, um resultado 18,1% superior ao observado em igual intervalo de 2023. Na comparação com o segundo trimestre deste ano, o lucro do banco cresceu 6%.

As alavancas para os números do Itaú foram o crescimento das receitas e a queda do custo de crédito. No primeiro caso, contribuiu o maior volume de crédito do banco e maiores resultados com operações do banco de atacado. No segundo, além da melhoria da qualidade das safras, houve um impacto positivo de R$ 500 milhões no trimestre.

Embora o banco diga somente que se trata de um caso específico do atacado, o efeito provavelmente está relacionado à dívida da Americanas. Em recuperação judicial desde janeiro de 2023, a rede concluiu no trimestre a capitalização da qual participaram os bancos credores, e a recompra de parte das dívidas com desconto. O Itaú converteu parte da dívida em ações, e vendeu a outra parte à empresa.