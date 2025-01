Morre compositor baiano Carlos Pitta aos 69 anos

Morreu nesta terça-feira, 7, em Salvador, o músico Carlos Pitta , aos 69 anos. O cantor estava internado no Hospital Roberto Santos e faleceu devido a complicações provocadas por diabetes . A morte foi confirmada à produção da TV Bahia pela esposa do artista.

Suas composições possuem a característica de mesclar samba, forró e outros ritmos regionais, além de destacar situações que abordam a vida cotidiana, o amor e as vivências do povo nordestino. O compositor também foi responsável por descobrir a cantora baiana Ivete Sangalo , aos 17 anos.

Chegou a lançar mais de quinze discos, entre forró e xote, além de ter canções gravadas com artistas como Elba Ramalho, Alcione e Margareth Menezes. Em 2000, atuou com Belchior em um projeto que levou MPB para centros culturais do interior da Bahia.

Um dos hits mais conhecidos do artista é "Cometa Mambembe", música conhecida pelo refrão: "E tenha fé no azul que tá no frevo, que o azul é a cor da alegria. Um cavalo mambembe sem relevo, um galope de Olinda pra Bahia”.