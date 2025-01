Castanha-do-Pará, Brasil ou Amazônia? Entenda polêmica com ex-BBB

Uma declaração feita pelo ator amazonense Adanilo Reis no programa “É de Casa", da TV Globo, neste sábado, 4, deu início a uma polêmica sobre o nome correto da castanha .

Horas após a escalada do debate sobre o nome do fruto, a ex-BBB paraense Alana Dias surgiu publicamente no TikTok para defender o nome pelo qual o fruto é amplamente conhecido, especialmente em seu estado: "É castanha-do-Pará. Às vezes, o óbvio precisa ser dito. Não é 'castanha-do-Brasil' nem 'castanha-da-Amazônia'. É simples: P - A - R - Á", enfatizou a bailarina de 25 anos.