Cor do ano 2025 é revelada pela Pantone hoje; veja cores de todos os anos

A Pantone revela nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024, a Cor do Ano de 2025. O propósito do projeto é indicar a mensagem psicológica das cores de cada ano e sua relevância em termos de tendência para todo o mundo do design, arquitetura e marketing visual. ENTENDA o significado e o poder das cores no dia a dia



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo a vice-presidente do Pantone Color Institute, Laurie Pressman, a cor é selecionada por meio de uma combinação entre pesquisas e análises globais. A busca gira em torno do que está acontecendo na cultura global e será refletido por meio do simbolismo da cor.

O anúncio da cor e mensagem é significativo, influenciando tendências de design em todo o mundo, inspirando profissionais e consumidores a integrar a cor em seu próprio trabalho e estilo de vida, e expressando sua essência de uma maneira autêntica. Pantone: Qual foi a cor de 2024? Para 2024, a empresa declarou a “Peach Fuzz” (penugem de pêssego ou pêssego gentil) como a cor do ano. A escolha, para a Pantone, é a de um tom “quente e aconchegante” que traz boas sensações. A “penugem de pêssego” marca os 25 anos do Pantone’s Color of the Year (Pantone Cor do Ano). É um tom de pêssego gentil e aveludado com uma aura cativante que enriquece nossa mente, corpo e espírito.

"Buscando um tom que refletisse nosso desejo inato por proximidade e conexão, escolhemos uma cor radiante que expressa calorosamente a elegância e a modernidade. Uma cor que ressoa com gentileza compassiva oferecendo um abraço, faz a conexão sem esforço entre o que é jovial com o que é atemporal", declarou Leatrice Eiseman, diretora-executiva da Pantone, no site oficial da marca. Pantone: confira lista das cores dos anos anteriores A cor de 2023 Cor: Viva Magenta

Viva Magenta Descrição: Um vermelho vibrante com tons de carmim, representando força, vitalidade e uma celebração da natureza em tempos tecnológicos. A cor de 2022 Cor: Very Peri

Very Peri Descrição: Um tom inovador de azul com subtons violetas, promovendo criatividade e encorajando a transição entre os mundos físico e digital. A cor de 2021 Cor: Ultimate Gray + Iluminador

Ultimate Gray + Iluminador Descrição: Duas cores escolhidas juntas: um amarelo brilhante, que simboliza otimismo, e um cinza neutro, representando força e resiliência. A cor de 2020 Cor: Azul Clássico

Azul Clássico Descrição: Um azul clássico que transmite calma, confiança e conexão, lembrando o céu ao entardecer. A cor de 2019 Cor: Coral Vivo

Coral Vivo Descrição: Um tom coral quente e vibrante, inspirado pela natureza, associado à alegria e ao dinamismo. A cor de 2018 Cor: Ultra Violeta

Ultra Violeta Descrição: Um roxo profundo e criativo, representando originalidade e pensamento visionário. A cor de 2017 Cor: Vegetação

Vegetação Descrição: Um verde fresco e revitalizante, simbolizando novos começos e conexão com a natureza. A cor de 2016 Cor: Serenidade

Serenidade Descrição: Pela primeira vez, duas cores foram escolhidas juntas: um rosa claro e um azul sereno, promovendo equilíbrio e tranquilidade. A cor de 2015 Cor: Marsala

Marsala Descrição: Um vinho terroso e sofisticado, remetendo à elegância e à nutrição. A cor de 2014 Cor: Orquídea radiante

Orquídea radiante Descrição: Um tom de roxo vibrante com subtons rosados, associado à criatividade e à ousadia. A cor de 2013 Cor: Esmerald

Esmerald Descrição: Um verde rico e luxuoso, representando harmonia, renovação e prosperidade. A cor de 2012 Cor: Tango Tangerina

Tango Tangerina Descrição: Um laranja vivo e energético, inspirado pelo entusiasmo e pela ação. A cor de 2011 Cor: Madressilva

Madressilva Descrição: Um rosa vibrante e otimista, projetado para elevar o espírito. A cor de 2010 Cor: Turquesa

Turquesa Descrição: Um azul-esverdeado refrescante e tropical, evocando calma e escapismo. O significado das cores e as superstições de Ano Novo: a virada ao redor do globo; VEJA

Como a Pantone seleciona a cor do ano? A Pantone é uma empresa conhecida mundialmente pela padronização de cores, amplamente usada em design, moda e diversas indústrias criativas. Desde 1999, ela promove o programa Pantone Cor do Ano, que conecta tendências culturais à linguagem das cores.

Este programa começou com a cor Cerulean Blue (1999), refletindo serenidade e calma. Em 2024, o programa celebra 25 anos como um marco cultural global, destacando o impacto das cores na moda, design de interiores, embalagens e outras áreas. O processo de escolha da Cor do Ano é altamente colaborativo e envolve o trabalho de especialistas globais do Pantone Color Institute. Eles analisam tendências em entretenimento, arte, moda, condições socioeconômicas, tecnologias emergentes e até eventos esportivos de grande impacto. A seleção é feita com imparcialidade, baseada em estudos de tendências e pesquisas profundas, sem influências comerciais ou preferências pessoais. Os profissionais envolvidos são descritos como “antropólogos da cor”, por traduzirem os acontecimentos culturais em uma tonalidade específica, representando o espírito do momento global.