Entenda o significado e o poder das cores no dia a dia

Independentemente de termos consciência ou não, as cores influenciam nossas emoções e comportamentos, pelas sensações que causam por meio do olhar e da contemplação. Cada cor também tem uma função terapêutica e a boa utilização delas, no dia a dia, pode proporcionar equilíbrio entre corpo, mente e emoções, e harmonia nos ambientes.

Vermelho é uma cor ativa. Sua visualização estimula a ação, a força vital e a atividade nervosa, além de aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial e o ritmo respiratório. É uma cor muito utilizada por pessoas dinâmicas e empreendedoras e, às vezes, instáveis e até agressivas. É indicada para quem está com anemia, depressão , impotência sexual, tristeza e preguiça. Não é indicada para pessoas nervosas, nem para mulheres com tensão pré-menstrual.

É a cor da alegria e da leveza. Sua visualização pode gerar espontaneidade e desinibição. É indicada para indivíduos com estafas, preocupações excessivas e doenças nervosas. Não é indicada para pessoas infantis, imaturas, com distúrbios na fala ou com pouca capacidade de concentração.

3. Azul

Afetividade, amizade, calma, compreensão, confiança, fé, fidelidade, frio, honestidade, infinitude, intelectualidade, meditação, paz, precaução, sensatez, serenidade, sinceridade e verdade. Uma das cores mais utilizadas e aceitas universalmente.

Gosto muito da cor azul, pela paz que transmite A visualização dessa cor proporciona calma, tranquilidade, sensatez e confiança. É indicada para pessoas violentas, inconstantes e orgulhosas. Não é indicada para pessoas com depressão e em estado de coma.

4. Verde

Abundância, bem-estar, cura, descanso, equilíbrio, esperança, frescor, harmonia, idealismo, liberalidade, jovialidade, receptividade, renovação, saúde, segurança, serenidade, suavidade e tolerância.

Uma das minhas cores preferidas, pela relação com a natureza, bem-estar e harmonia. É a cor da esperança, da segurança, do amor-próprio e da determinação. Sua visualização é indicada para pessoas com medos acentuados, com falta de motivação, autoestima diminuída, falta de memória e complexo de inferioridade.

5. Laranja

Advertência, alegria, calor, energia, inovação, juventude, motivação, transformação, senso de humor, sociabilidade, vitalidade. A cor laranja tem características semelhantes à cor vermelha, porém, de modo atenuado.