Lentilha de Ano Novo: veja receitas práticas e diferentes para a ceia

Confira opções para complementar a ceia durante o ano novo, usando receitas com lentilha, além de dicas práticas sobre o seu preparo

Pensando na simpatia, alguns pratos podem utilizar a lentilha para complementar o sabor dos ingredientes ou ainda manter a tradição na contagem regressiva, com intenções de um novo ano com experiências positivas.

Entre as tradições relacionadas ao Ano Novo, a lentilha se tornou um símbolo de prosperidade, e comer o legume na virada pode representar desejos de boa sorte. Acredita-se que o costume seja uma herança dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil.

Confira a seguir receitas variadas com lentilha para o ano novo.

Ingredientes

Lentilhas

Cebola roxa

Tomate

Hortelã

Pepino

Modo de preparo

A lentilha é cozida em água com um tablete de legumes e três ou quatro dentes de alho, para depois amassar;

O legume (lentilha) é cozido até ficar "ao dente", depois escorrido para não ficar muito mole;

A lentilha cozida é misturada com os outros ingredientes picados: cebola, tomate, hortelã e pepino.

Na dica do profissional, o tabule de lentilha pode acompanhar um lombo de porco fatiado ao molho de damasco e vinho, incluindo arroz de ervilhas verdes frescas com damasco picado.

No modo de preparo, o damasco deve ser cortado em pedaços pequenos e o arroz é escorrido. Após ser cozido "ao dente", o damasco picado é adicionado, juntamente com as ervilhas frescas.

Lentilha de Ano Novo: dicas de harmonização do tabule

De acordo com o chef de cozinha Francisco Carlos Oliveira, o tabule de lentilha pode ser servido acompanhando uma carne e arroz branco.