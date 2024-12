Parque de dinossauros abre em Jericoacoara; saiba preços

A nova atração localizada apenas 14km do centro de Jijoca de Jericoacoara, vai contar com réplicas e cenários realistas, além de um trilha ecológica no Mangue Seco

Nesta sexta-feira, 27, em Jericoacoara, acontece a inauguração de mais um parque temático de dinossauro no Ceará. O Prehistoric Park Jeri, localizado a apenas 14km do centro de Jijoca, vai misturar a magia dos dinossauros com réplicas e cenários realistas, junto a um passeio de barco pelo Rio Guriú.

No local também vai existir a possibilidade de fazer uma trilha no Mangue Seco em Jijoca de Jericoacoara, em uma caminhada interativa que vai abordar o surgimento do rio e curiosidades. O parque também terá espaços com lojas temáticas e restaurantes.