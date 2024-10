Fóssil de réptil encontrado no RS pode explicar evolução dos dinossauros

Gondwanax significa “lorde de Gondwana”, referindo-se às terras da região Sul do supercontinente Pangeia, que existia antes da separação dos continentes. Já paraisensis é uma homenagem à cidade de Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul, local onde foi encontrado.

A espécie de réptil aparentava ter quatro patas, com aproximadamente o tamanho de um cachorro pequeno, uma longa cauda, cerca de um metro de comprimento e pesando entre três e seis quilos, disseram os cientistas em um comunicado na segunda-feira, dia 14.

Fóssil de réptil no Brasil: precursores dos dinossauros?



O fóssil foi uma descoberta inédita, sendo um novo membro dos silesaurídeos, um grupo extinto de répteis. Paleontólogos debatem se essa classe era composta por verdadeiros dinossauros ou por possíveis precursores das criaturas que dominaram a Terra no passado.