Música de Adele deve ser removida após decisão da Justiça

Em meados de 2021, o compositor brasileiro Toninho Geraes denunciou a britânica por plágio em “Mulheres” , música de 1995, que ganhou popularidade na voz de Martinho da Vila. Já “Million Years Ago” foi lançada por Adele em 2015, no álbum “25”.

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a retirada de “Million Years Ago”, música da cantora Adele, das plataformas de música em todo o mundo . A informação é da revista Veja. De acordo com a publicação, a decisão “inédita” deve ser oficializada após a notificação nos canais da Justiça.

“Fiquei estarrecido quando me dei conta. A melodia e a harmonia são iguais. É uma cópia escancarada”, disse o músico para a Veja em setembro de 2021, quando deu início ao processo.

Conforme o juiz Victor Agustin Cunha, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a decisão se deu após avaliação de que “Million Years Ago”, de Adele, possui “integral consonância melódica” com “Mulheres”, de Toninho Geraes.

Com a atualização do processo, divulgada nesta segunda-feira, 16, a música da artista não pode mais ser “reproduzida e comercializada sem autorização de Geraes”, afirma a revista.

A partir da publicação da notificação oficial, prevista para ocorrer ainda esta semana, as plataformas, rádios e canais devem retirar a canção, podendo pagar multa de R$ 50 mil a cada nova reprodução.