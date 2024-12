Salpicão de Natal: veja receitas simples e diferentes para a ceia

O salpicão é um dos pratos mais tradicionais da ceia natalina no Brasil. Junto a outras receitas, uma mesa feita com amor simboliza a união durante o Natal. Feito com ingredientes simples e versáteis, o salpicão pode ser preparado de diferentes formas.

Em uma data marcada pela gratidão, preparos como esse tornam-se protagonistas nas mesas de famílias brasileiras, unindo sabores que agradam a todos. Confira abaixo algumas receitas fáceis e criativas para preencher a mesa no Natal.