Peru recheado com farofa de frutas secas (Imagem: Karen Grigoryan | Shutterstock) Crédito: EdiCase

As receitas clássicas de Natal são mais do que apenas pratos na mesa; elas carregam memórias, tradições e o espírito de união que define essa época tão especial. Seus sabores ricos e aromas marcantes transformam o ambiente, trazendo uma sensação de aconchego e celebração. Seja em famílias que seguem tradições passadas por gerações ou em novas adaptações que misturam culturas, esses pratos simbolizam o encontro, o compartilhar e a gratidão. Veja, a seguir, 5 receitas clássicas para entrar no clima de Natal!

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Peru recheado com farofa de frutas secas Ingredientes Peru

1 peru inteiro, limpo e sem miúdos

inteiro, limpo e sem miúdos Suco de 2 laranjas

Sal, manteiga, alecrim, tomilho e pimenta-do-reino moída a gosto Farofa 2 xícaras de chá de farinha de mandioca

3 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de damasco picado

1/2 xícara de chá de nozes picadas

1 maçã-verde cortada em cubos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente grande, tempere o peru por dentro e por fora com sal, pimenta-do-reino, suco de laranja, alecrim e tomilho. Deixe marinando por pelo menos 4 horas na geladeira. Para a farofa, em uma panela grande, derreta a manteiga em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione a uva-passa, o damasco, as nozes e a maçã-verde, refogando por 2 minutos. Acrescente a farinha aos poucos, mexendo bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Preencha a cavidade do peru com a farofa. Não aperte demais para permitir que o recheio cozinhe uniformemente. Feche a cavidade com um barbante ou prenda com palitos. Coloque o peru em uma assadeira grande. Pincele generosamente com manteiga e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 3 horas. Retire o papel-alumínio nos últimos 30 minutos e aumente o forno para 220 °C para dourar bem. Retire o peru do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Salpicão Ingredientes 200 g de frango cozido desfiado

cozido desfiado 1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas

1 xícara de chá de maionese

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Batata palha para decorar Modo de preparo Em uma tigela grande, misture o frango desfiado com a cenoura ralada, o milho-verde, a ervilha e as azeitonas. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Acrescente a maionese aos poucos, mexendo delicadamente até que todos os ingredientes estejam bem envolvidos. Transfira para uma travessa e leve à geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir, para que os sabores se integrem. Após, cubra o salpicão batata palha e sirva em seguida. Tender glaceado com abacaxi Ingredientes 1 kg de tender

1/2 xícara de chá de suco de laranja natural

1/2 xícara de chá de mel

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de cravo-da-índia

6 fatias de abacaxi Modo de preparo Com uma faca, faça cortes superficiais em formato de losangos na superfície do tender. Espete os cravos-da-índia nos cruzamentos dos losangos para dar aroma e decorar. Em uma tigela, misture o suco de laranja, o mel e a mostarda. Coloque o tender em uma assadeira e pincele com a calda preparada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos. Retire o papel-alumínio e distribua as fatias de abacaxi ao redor do tender. Pincele novamente o tender e o abacaxi com a calda. Asse por mais 20 minutos, regando com o caldo da assadeira a cada 5 minutos. Sirva em seguida.

Rabanada (Imagem: Sea Wave | Shutterstock) Rabanada Ingredientes 8 fatias de pão brioche

brioche 2 xícaras de chá de leite

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

3 ovos

Óleo para fritar Para finalizar 1/2 xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de canela em pó Modo de preparo Em uma tigela, misture o leite, o açúcar e a essência de baunilha. Em outra tigela, bata os ovos até ficarem homogêneos. Passe cada fatia de pão no leite rapidamente para não encharcar. Em seguida, passe no ovo batido. Reserve. Aqueça o óleo em fogo médio em uma panela funda. Quando estiver quente, frite as fatias de pão até dourar ambos os lados. Escorra em papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Misture o açúcar com a canela em um prato e passe as rabanadas ainda quentes nessa mistura. Sirva em seguida.

Pudim Ingredientes Pudim 395 g de leite condensado

790 ml de leite integral

3 ovos

Água quente Calda 1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de água Modo de preparo Em uma panela, derreta o açúcar em fogo baixo até formar um caramelo dourado. Com cuidado, adicione a água aos poucos, o caramelo vai borbulhar. Mexa até dissolver completamente. Despeje a calda em uma forma para pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve. No liquidificador, bata o leite condensado, o leite e os ovos por cerca de 2 minutos, até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada.