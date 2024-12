Natal sem lactose ou glúten: saiba onde encontrar em Fortaleza

No cenário gastronômico de Fortaleza, alguns estabelecimentos oferecem aos clientes as produções típicas da data especial, mas sem deixar de ofertar uma culinária inclusiva para os adeptos ao estilo de vida saudável, intolerantes a determinados produtos ou alérgicos.

Seja para incentivar a alimentação saudável ou devido às restrições alimentares, encontrar receitas que não incluem lactose ou glúten na ceia de Natal pode oferecer alternativas a quem deseja adoçar as festividades com pratos sadios.

As encomendas para o menu de Natal devem ser feitas com pelo menos 24h de antecedência da data e hora de entrega, mas a loja dispõe de pratos à pronta entrega. Estes são sujeitos à disponibilidade de sabor.

Com produtos veganos, zero açúcar, sem glúten e zero lactose, a loja Mundo Zero oferece opções de doces que podem complementar as sobremesas após a ceia de Natal.

Em seu catálogo de Natal para 2024, o espaço apresenta receitas zero glúten, zero açúcar, zero lactose, zero proteína do leite e com baixos carboidratos. Confira algumas seleções:

Taça de mousse napolitana (creme de maracujá, geleia de morango e ganache de chocolate): R$ 129,90 (4 pessoas) ou R$ 229,90 (10 pessoas)

(creme de maracujá, geleia de morango e ganache de chocolate): R$ 129,90 (4 pessoas) ou R$ 229,90 (10 pessoas) Panetone (massa de chocolate, tâmaras e cranberries - sem recheio): R$ 49,90 (120g); R$ 79,90 (300g) ou R$ R$ 99,90 (600g)

(massa de chocolate, tâmaras e cranberries - sem recheio): R$ 49,90 (120g); R$ 79,90 (300g) ou R$ R$ 99,90 (600g) Chocotone de amêndoas com massa branca (cranberries, recheado de mousse de chocolate, cobertura de chocolate com tâmaras): R$ 99,90 (350g); R$ 169,90 (700g) ou R$ 199,90 (1kg)

(cranberries, recheado de mousse de chocolate, cobertura de chocolate com tâmaras): R$ 99,90 (350g); R$ 169,90 (700g) ou R$ 199,90 (1kg) Torta holandesa: R$ 119,90 (5 pessoas) ou R$ 219,90 (15 a 20 pessoas)

Endereço:

Rua Jaime Calado, 130 - Fátima

Avenida chanceler Edson Queiroz, 100 - Guararapes

Contato:

Nato Confeitaria Saudável

A Nato Confeitaria Saudável produz bolos, tortas, doces e salgados com opções sem lactose, sem glúten e zero açúcar.

Confira alguns produtos no catálogo virtual do estabelecimento: