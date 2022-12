Comeu demais no Natal? Saiba como aliviar os efeitos

A ceia natalina pode causar sensação de azia ou dilatação abdominal; veja o que fazer para lidar com o desconforto

A ceia de natal é um dos pontos memoráveis do feriado em dezembro. A reunião, que envolve comidas típicas da época, como peru, arroz à grega e panetone, pode causar desconfortos na manhã seguinte.

A preocupação talvez envolva a dieta perdida ou mesmo o mal-estar abdominal causado pela alimentação na data especial. Independente do motivo, a nutricionista Thais Gondim compartilha dicas para auxiliar na situação.

Ceia de natal: Como aliviar os efeitos incômodos

O incômodo pós-ceia é normal, especialmente quando se exagera em uma refeição. O horário também é um fator de influência, levando em consideração que as comidas de Natal, ricas em gordura, são ingeridas em período próximo ao horário de repouso, durante a noite.

“O ideal para evitar isso é sempre comer devagar, mastigando bem, e evitar uma quantidade maior da que você costuma comer no dia a dia”, afirma a nutricionista Thais Gondim

O histórico de digestão lenta, com azia e refluxo, influencia na forma como cada pessoa reage às comidas típicas natalinas. Nesse caso, a recomendação é evitar “alimentos ricos em leite e derivados, muitos condimentos, cítricos, farofa, bebida alcoólica”, além de prestar atenção às quantidades, dependendo de sua condição de saúde.

A bebida alcoólica tem o potencial de irritar a parede do estômago, com chances de desenvolvimento de gastrite. “Se for beber, escolha aquela bebida que você [consumirá] menos”, indica a especialista.

A hidratação é fundamental, mas nunca ao lado das refeições. A prática de ingerir a comida ao lado de bebidas pode gerar desconforto estomacal, interferindo na absorção de determinados nutrientes.

Ceia de natal: Dicas que auxiliam na digestão

Para aliviar o mal-estar após a ceia de natal, Thais Gondim indica duas opções capazes de melhorar a digestão:

Antes de fazer a refeição, tome um shot de água com limão. A combinação vai ajudar no processo digestivo. Chás digestivos no pós-refeição, como um chá amargo. Os mais indicados pela nutricionista são de boldo e hortelã.

