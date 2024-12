Atriz espanhola Marisa Paredes morre aos 78 anos

Atriz trabalhou em filmes do diretor Pedro Almodóvar, como "Tudo Sobre Minha Mãe" e "Fale Com Ela"; morte da artista foi divulgada nesta terça-feira, 17

A atriz espanhola Marisa Paredes , com uma carreira longa e aclamada, que incluiu vários filmes com o diretor Pedro Almodóvar, morreu aos 78 anos, informou nesta terça-feira, 17, a Academia Espanhola de Cinema.

Os dois trabalharam juntos em "De Salto Alto", "A Flor do meu Segredo", "Tudo Sobre Minha Mãe", "Fale com Ela" e "A Pele que Habito".

Sua carreira alcançou uma nova dimensão após sua primeira colaboração, em 1983, com o diretor Pedro Almodóvar, com quem estabeleceria uma grande parceria a partir de sua participação em "Maus Hábitos".

Premiada com o Goya pelo conjunto de sua carreira em 2018, Marisa Paredes também participou de produções internacionais como "A Vida é Bela", do italiano Roberto Benigni, ou "O espinhaço do diabo", do mexicano Guillermo del Toro.