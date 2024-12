Atrizes cearenses são indicadas ao 35º Prêmio Shell de Teatro

As cearenses Ana Marlene e Jessica Teixeira foram indicadas ao 35º Prêmio Shell de Teatro nas categorias de Melhor Atriz e Melhor Direção, respectivamente

As cearenses Ana Marlene e Jessica Teixeira foram indicadas ao 35º Prêmio Shell de Teatro. Integrando a lista de indicados do segundo semestre de 2024, as artistas participam das categorias de Melhor Atriz e Melhor Direção.

O 35º Prêmio Shell de Teatro reúne artistas de todo o Brasil que tiveram espetáculos apresentados em São Paulo e no Rio de Janeiro durante este ano.