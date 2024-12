Ex-assistente se retrata após acusar Tatá Werneck de assédio moral

O ex-assistente de direção do Lady Night, Gabriel Muller, publicou um texto de retratação no sábado, 14, após declarar que a equipe do programa enfrentava “situações de assédio constantemente”. O funcionário também havia criticado a convivência com a apresentadora, Tatá Werneck.

“Venho me retratar com a atriz e apresentadora Tatá Werneck, esclarecendo que nunca sofri qualquer tipo de assédio moral por parte da Tatá ou de qualquer outra pessoa durante o período em que atuei como assistente de direção do 'Lady Night', programa do qual tenho orgulho de ter participado”, revelou.