Fotofestival Solar 2024: veja agenda de exposições fotográficas

Com terceira edição iniciada na quarta-feira, 11, o Fotofestival Solar conta com projeções audiovisuais, shows musicais, lançamentos literários e ações de formação que fortalecem a pluralidade cultural.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com destaque para a fotografia, o evento deste ano promove diversas exposições nos equipamentos culturais da Capital, como a Pinacoteca do Ceará, o Kuya Centro de Design e o Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), além da região do Cariri, no Centro Cultural Sérvulo Esmeraldo.