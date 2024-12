Virada Cultural tem shows gratuitos de Ave Sangria, Ceumar e mais

Show do Ave de Sangria em Fortaleza acontece neste sábado, 7, CCBNB / Crédito: Flora Negri/Divulgação

Até o dia 15 de dezembro, o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) promove mais uma edição da Virada Cultural nos espaços do equipamento localizado no Centro. No total, mais de 100 atividades e 500 artistas, de diversas gerações, vários estilos e linguagens artísticas compõem a programação diversificada.

Como destaque na programação musical, há a banda pernambucana Ave Sangria, que se apresenta neste sábado, 7; show da cantora mineira Ceumar, na quarta-feira, 11; e Vannick Belchior, também na quarta-feira.

Leia também | Escola Porto Iracema promove residência artística com Arto Lindsay O gerente executivo do Centro Cultural Banco do Nordeste, Gildomar Marinho, afirma: “A Virada Cultural já vem crescendo de forma gradual desde as últimas edições graças ao crescimento da cena artística de Fortaleza e até nacionalmente, graças ao fim da pandemia, a criação de novos conteúdos e a inserção de novos artistas. Isso desafiou a gente a ampliar a programação e poder contemplar o maior número de artistas possíveis, com o maior número de linguagens possíveis e abrangendo toda a diversidade da música brasileira”. Virada Cultural 2024 reúne centenas de atrações em programação diversificada Gildomar argumenta que vasta programação coloca o festival como “um dos grandes eventos culturais da cidade. E isso tem relação com o Centro Cultural Banco do Nordeste, que tem primado por essa diversidade e em apoiar a cena musical”.

Ele destaca, ainda, que os mais de 500 artistas envolvidos na Virada Cultural fazem com que o evento “movimente uma parte significativa da cena musical”, entre outras linguagens. Confira | Mônica Salmaso celebra 'milagre' em noite chuvosa de Choro Jazz em Jeri “Outro destaque é a procura do nosso Centro Cultural como destino para artistas no âmbito nacional. Isso significa que estamos furando a bolha de ser apenas um equipamento local de Fortaleza e sendo também um importante equipamento para a circulação da música brasileira como um todo, para eventos de pequeno e médio porte”, diz.