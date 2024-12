Mônica Salmaso celebra 'milagre' em noite chuvosa de Choro Jazz em Jeri

André Mehmari e Mônica Salmaso se apresentam em Jericoacoara no festival Choro Jazz / Crédito: Tainá Facó/Divulgação

A chuva ameaçava chegar enquanto no centro do palco, cênica e intensa, Mônica Salmaso lia Guimarães Rosa (1908-1967). "Cê vai, ocê fique, você nunca volte!”, cravou a paulistana, arrancando aplausos de uma plateia de turistas e moradores de Jericoacoara reunidos na praça principal da praia localizada a 300 km de Fortaleza. O trecho do autor de "Grande Sertão: Veredas" atravessa a versão da música "A Terceira Margem do Rio", de Caetano Veloso e Milton Nascimento. Este, inclusive, foi o grande homenageado da noite de show realizado por Mônica e André Mehmari durante o festival Choro Jazz.

Com repertório de músicas como "Canção Amiga" e "Credo", o espetáculo "Milton" fechou a terceira noite da etapa Jeri do evento musical que já soma 15 anos de história. Neste ano, o Choro Jazz já passou por Soure e Belém, no Pará, e Crato e Fortaleza, no Ceará.

O projeto de Mônica, nascido durante a pandemia, mergulha na obra do compositor mineiro, refletindo as emoções intensas vividas nesse período de crise sanitária global. LEIA TAMBÉM | De Família Addams a Djavan, Bianca Gismonti mobiliza Jeri no Choro Jazz Em entrevista ao O POVO após o show, Mônica, que já percorreu o País com o show, ressalta que faz "todo o sentido" seguir apresentando o espetáculo e defende esse formato íntimo ao lado de Mehmari desenvolvido virtualmente durante período de isolamento social.

"Foi lindo demais aqui em Jeri. Só reafirma o que a música faz. Ela conecta as pessoas, humaniza a gente, organiza o que a gente sente. A música cura, ela manda a tristeza embora e ensina a gente a onde colocar a tristeza. O show foi lindo, virou uma celebração, uma missa de amor", pontuou a artista. O clima de "missa" foi marcado por muita concentração da plateia que acompanhava cada movimento vocal da voz de "Minha Palhoça" e "A Violeira". Mesmo com o clima chuvoso, a praça ficou lotada em noite de aplausos calorosos. "Um festival que existe assim lindamente há 15 anos merece todos os apoios. Espero que continue (o apoio). A cidade se transforma, vem gente de tudo que é canto", apontou a artista ao evidenciar o desafio de realizar, Brasil afora, um festival com tantos músicos envolvidos. Em 2024, o Choro Jazz segue com apoio da Petrobrás e a edição de 2025 já está garantida com a manutenção desse fomento.

Choro Jazz segue até domingo, 8

A sexta-feira, 6, tem às 20h30min o show “Canções em Movimento”, com Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro e Zé Caradípia - todos nas vozes e nos violões, ao lado de Matheus Kleber nos teclados e Giovanni Berti na percussão. Já às 22h sobem ao palco Paulo Sérgio Santos (clarinete), Mauricio Carrilho (violão) e Pedro Amorim (bandolim), o grupo O Trio. Às 23h30min é a vez do João Bosco Quarteto, com o músico mineiro ao lado de Ricardo Silveira (guitarra), Guto Wirtti (contrabaixo) e Kiko Freitas (bateria). No sábado, 7, a partir de 20h30, serão dois shows, começando com Vanessa Moreno com o espetáculo "Solar" ao lado de Felipe Martins (piano e teclado), Michael Pipoquinha (contrabaixo) e Renato Galvão (bateria). O guitarrista Pedro Martins faz participação especial.