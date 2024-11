Natal de Luz 2024: evento exalta cearensidade e tem Papai Noel chegando de jangada

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 22.11.2024: Natal de Luz na Praça do Ferreira. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Centenas de pessoas, entre crianças e adultos, prestigiaram a abertura da 28º edição do Natal de Luz, na Praça do Ferreira, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 22. Evento teve entre as novidades o show do padre Fábio de Melo e a exaltação da cearensidade, com o Papai Noel chegando de jangada no local. Neste ano, a personalidade homenageada foi o cartunista cearense Hermínio (Mino), que é um dos grandes nomes das artes visuais no Brasil e cuja obra celebra a cultura do Ceará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Homenagem vai de encontro ao tema deste ano: “Natal da Cearensidade”, que foi personificado em elementos espalhados pela Praça, como a árvore natalina feita de redes. Além disso, outros objetivos decorativos, que fazem referência a técnicas como a xilogravura de cordel, foram espalhados pela Cidade.

Segundo Assis Cavalcante, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, o evento evoca o folclore, a brincadeira e o instinto poético do cearense. Momento também serviu como atrativo turístico, com olhares de fora voltados para a Capital. "A nossa Cidade, o nosso Estado, tem a tendência natural para o turista", destaca Assis. Mas foi o olhar do fortalezense que se destacou na ocasião. Distanciados do palco principal por meio de uma grade, alguns populares acompanharam a abertura do evento por meio de telões espalhados na Praça. Outros chegaram a trazer cadeiras para vivenciar o momento com mais conforto.