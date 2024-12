2º Festival de Camarão e Caju ocorre em Beberibe com agenda musical

Com pratos inspirados na gastronomia local, o festival acontece nos dias 6 e 7 de dezembro, no Polo de Lazer Luiza Facó

Com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e realização da Prefeitura de Beberibe, o evento ocorrerá no Polo de Lazer Luiza Facó , em ambos os dias, a partir das 18 horas.

Com entrada gratuita, o objetivo do evento é divulgar a gastronomia da região, apresentando uma diversidade de pratos elaborados com esses alimentos. Na ocasião, os produtores e empreendedores locais ganharão destaque por meio da exposição e comercialização de seus insumos.

Com uma gastronomia reconhecida pelo refogado de peixe Ubarana, mariscos e pratos feitos com coco e castanha de caju , o momento terá preparação de pratos típicos que não se restringem aos alimentos que dão nome ao evento.

Além da experiência gastronômica, o evento contará com apresentações culturais e shows de Nonato Lima, Thiaguinho Malamansa e Conduta Positiva. Em ambos os dias, as atrações culturais terão início às 20h.

O evento será dividido setorialmente em arenas, que concentrarão os eixos de atuação. Dentre elas, a Arena Gastronômica, que contará com 14 empreendedores nos segmentos de bar, restaurante e barraca de praia; a Arena de Drinks, que contará com 6 empreendedores do setor; e a Arena do Artesanato, que convidará 10 artesãos locais a exibirem sua produção.

Além disso, haverá áreas voltadas ao desenvolvimento do setor agropecuário no estado. A Arena Agro reunirá 10 produtores rurais, embasados na agricultura familiar, enquanto a Arena Inova Agro apresentará a vertente da inovação em tecnologia, exibindo máquinas agrícolas e itens produzidos nas fazendas do município.