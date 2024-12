Casa de Saberes Cego Aderaldo recebe Lázaro Ramos em projeto

Com exibição de filme e bate-papo mediado por Lázaro, Casa de Saberes Cego Aderaldo realiza nesta terça-feira,3, mais uma edição do Cine Beija-Flor

O evento reúne em Quixadá uma programação diversa com a exibição do filme “Um Ano Inesquecível - Outono” , seguida por um bate-papo com Lázaro Ramos sobre sua trajetória artística, o cenário e os desafios do audiovisual brasileiro.

Casa de Saberes Cego Aderaldo recebe o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos para mais uma edição do Cine Beija-Flor, marcado para acontecer nesta terça-feira, 3 .

Também se junta ao evento a Comunidade Quilombola Sítio Veiga e Dom Maurício, assim como a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, que deve debater sobre o papel da cultura como ferramenta de desenvolvimento social e comunitário.

O Cine Beija-Flor deve contar com entrada solidária, permitindo a participação do público a partir da doação de 1kg de alimento não perecível. Entretanto, os interessados devem realizar inscrição prévia no Sympla.

O tradicional evento da Casa de Saberes Cego Aderaldo acontece desde 1993. O início do projeto foi marcado por Aderaldo junto aos filhos, com uma câmera e alguns rolos de filmes, exibindo pedaços de diferentes filmagens e histórias. Além disso, durante estes eventos ele contava e cantava as histórias.