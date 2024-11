Lázaro Ramos faz visita guiada à Casa de Saberes Cego Aderaldo

Lázaro Ramos visita Casa de Saberes Cego Aderaldo durante gravação de filme em Quixadá Crédito: Reprodução/Instagram @casadesaberes.ca

O ator Lázaro Ramos realizou uma visita guiada à Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá, nesta segunda-feira, 25. O artista está no município para a gravação de “Feito Pipa”, novo filme do diretor Allan Deberton. O também apresentador e escritor aproveitou a estadia para percorrer o equipamento cultural. Lázaro conheceu a história do poeta Cego Aderaldo e também visitou a exposição “Palavras Germinantes”, que traz o pensamento social de Nêgo Bispo.

Momentos da visita foram publicados em um Reel no perfil do Instagram da Casa de Saberes Cego Aderaldo no Instagram.

Com Lázaro Ramos, novo filme de Allan Deberton é filmado no Ceará Novo filme do cineasta cearense Allan Deberton, “Feito Pipa” teve gravações iniciadas neste mês em Quixadá, município do Sertão Central do Estado. Com distribuição da Paris Filmes e produção da Deberton Filmes em parceria com a Biônica Filmes, o longa-metragem deve seguir com filmagens pelas próximas seis semanas na região cearense. Leia também | Conheça elenco de "Feito Pipa", novo filme do cearense Allan Deberton