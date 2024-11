Filme cearense 'Raposa' é selecionado na 7ª Mostra Sesc de Cinema

O curta-metragem cearense de ficção “Raposa” foi um dos selecionados na 7ª Mostra Sesc de Cinema. Com a proposta de fortalecer o desenvolvimento do cinema nacional independente, a edição de 2024 do evento cinematográfico selecionou 33 filmes, sendo 27 curtas, 2 médias e 4 longas-metragens, além de 10 produções infanto-juvenis.

Com destaque para produções que contribuem no protagonismo feminino, assim como temáticas que envolvam questões ambientais, o evento deste ano será realizado Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém, no Pará, com exibições gratuitas ocorrendo desde quinta-feira, 28, até sábado, 30.