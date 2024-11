Pub de Fortaleza comemora 2 anos e faz karaokê com banda ao vivo

Realizando um festival com programação especial em celebração aos 2 anos da casa, o Radar Pub promove um karaokê com banda ao vivo

A playlist do karaokê será decidida pelos participantes. Além da cantoria, a noite também terá premiações: aquele que acertar os hits premiados do dia ganhará um prêmio em PIX e ainda poderá contribuir para que um bônus coletivo seja distribuído para todos no evento.

Em comemoração aos dois anos de casa, o Radar Pub realiza nesta quinta-feira, 28, um karaokê com banda ao vivo . A programação terá duração de quatro horas e contará com entrada gratuita para o público.

Após as quatro horas de karaokê, a festa ainda contará com um after comandado pelos DJs residentes Lari B. e VASC.

Confira sobre a programação celebrativa do Radar Pub

O festival de aniversário do Radar Pub continua por mais dois dias. Na sexta-feira, 29, o foco será o forró, com apresentações de Guilherme Ferri e Tito, seguido por um after com os DJs residentes Lari B. e VASC.

No sábado, 30, o funk e o eletrônico tomam conta da casa, com apresentações de Deb Lima e Yanguinho, além do tradicional setlist dos DJs residentes. Os ingressos para as duas noites já estão à venda.