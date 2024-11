Evento gastronômico gratuito promove shows e oficinas; veja agenda

Festival Delícias do Mundo realiza 7ª edição em 2024 Crédito: Matheus Brandão/Divulgação

Combinando culinária, música e partilha de conhecimentos, o Festival Delícias do Mundo realiza a sua sétima edição entre os dias 29 de novembro e 1° de dezembro. O evento é gratuito e acontece na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), das 16h às 23h. A programação cultural conta com DJs, bandas e palestras, além da venda de comidas com valores acessíveis. Em paralelo às atrações, acontecem diversas oficinas gastronômicas, com dicas para o preparo de pratos como ceviche, massas asiáticas e risotos.

Ministradas pelo Espaço Edil Costa, as oficinas também são gratuitas. Para participar, interessados devem realizar a inscrição por ordem de chegada. De acordo com Liege Xavier, realizadora do evento, o festival espera receber quase 15 mil pessoas nesta edição. Ela também destaca que o espaço é pet friendly e alcança público de todas as idades. Culinária nordestina é destaque no Festival Delícias do Mundo Com início na sexta-feira, 29, a primeira atração é a palestra “A trajetória de um chef cearense pelo mundo da gastronomia” com o chef Sávio Sampaio, a partir das 19h. Ele apresentará suas experiências sobre como é levar a culinária nordestina para diferentes espaços do país.

As noites do sábado, 30, e do domingo, 1°, serão embaladas pelas músicas de Felipe Kazaux e da Banda O Verbo, respectivamente. “A música enriquece qualquer evento e aproxima as pessoas, então, nada mais coerente que fazermos a junção de mais este ingrediente feliz no nosso Festival Delícias do Mundo”, diz Liege Xavier. Confira a programação geral: • Dia 29/11 (sexta)

18h - Oficina: Chef Rodrigo Holanda - Ceviche de salmão com maracujá

19h - Palestra: Sávio Sampaio

20h - Oficina: Chef Jackson Braz - Massa asiática com carne de sol

20h - DJ Marcel Catunda

20h30 - Show: Vitturi • Dia 30/11 (sábado)

18h - Oficina: chef João Roberto - Crudo de atum

20h - Oficina: Fogo 36 - Joelho de porco à pururuca com risoto de limão siciliano

20h - Show: Felipe Kazaux

• Dia 01/12 (domingo)

18h - Oficina: chef Elcio Nagano e Bia Nagano - Yakisoba

19h - Show: Banda O Verbo

20h - Oficina: chef Luiz de França - Arroz de bacalhau com linguiça *DJ residente do Festival, Cau Borges se apresenta em todos os dias do evento, das 16h às 23h