Grupos cearenses se apresentam em festival de teatro no Recife

Grupo Bagaceira apresenta espetáculo "Inacabado" em festival no Recife Crédito: Alan Sousa/Divulgação

O grupo teatral Bagaceira se apresentará na 23ª edição do Festival Recife do Teatro Nacional com o espetáculo “Inacabado”. A montagem acontecerá em dois dias: nesta sexta-feira, 29, e no sábado, 30, no Teatro Luiz Mendonça, localizado na capital pernambucana. Na obra teatral, a peça nasceu de inquietações e vivências do grupo, sendo o ponto de partida a visão de que a vida seria um eterno ensaio. Unindo elementos visuais, sonoros e performativos, o coletivo leva ao palco uma narrativa que reflete sobre a incompletude e o inesperado como partes da vida.