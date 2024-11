Peça de teatro em Fortaleza apresenta sucessos de Belchior

Os ingressos, que custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), podem ser adquiridos por meio do site Sympla ou na bilheteria física do Dragão, que funciona de terça a domingo, das 14h às 20h.

Inspirada pelas canções do artista cearense Belchior (1946 - 2017), a peça teatral “Nada Como Viver” será realizada neste sábado, 30, e domingo, 1°, no Teatro Dragão do Mar . A montagem do espetáculo é da Companhia Vira-Folhas e tem início às 20 horas nos dois dias.

"Nada Como Viver" tem trilha com músicas de Belchior

A apresentação trata de temas como a busca pelo novo, o inconformismo com a alienação e as várias formas de amar. Em uma mistura da música e da poesia de Belchior, a trama narra a trajetória “daqueles que têm a coragem de buscar a sua verdade”.

Indagações e afirmações são construídas por meio de canções como “Apenas um Rapaz Latino Americano”, “Alucinação”, “Como Nossos Pais", "Velha Roupa Colorida" e "Sujeito de Sorte".

"Nada Como Viver”



Quando: sábado, 30, e domingo, 1°, às 20 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (meia) R$ 40 (inteira); ingressos no Sympla ou bilheteria do Teatro Dragão do Mar