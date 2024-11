Mostra de cinema exibe filmes sobre direitos humanos; veja sessões

Promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania , com produção nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF), a mostra tem como tema “Viver com Dignidade é Direito Humano”, reforçando o papel da cultura na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Premiada em festivais nacionais e internacionais, Cristina tem trabalhos como “Quilombo Rio dos Macacos” e “Teatro Experimental do Negro”, em que mostra compromisso com os direitos humanos e a luta contra as desigualdades.

Presença do Instituto Arte e Cidadania do Ceará (IAC)

O evento contará com a presença das crianças do Instituto Arte e Cidadania do Ceará (IAC) na Sessão Infantil 1, que ocorrerá no dia 27 de novembro, às 14 horas.

O IAC é uma organização sem fins lucrativos que, desde 1988, realiza ações voltadas à educação, cultura e cidadania para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.