Pinacoteca do CE promove atividades infantis esta semana; confira

Localizado no Centro de Fortaleza, integrando o Complexo Cultural Estação das Artes, a Pinacoteca do Ceará realiza nesta semana uma série de atividades com foco no público infantil.

Buscando conectar as crianças com o equipamento cultural e dando início às ações previstas para acontecer no fim de ano, a última semana de novembro na Pinacoteca terá desde contação de histórias e espetáculo teatral a visitas guiadas pelo local.