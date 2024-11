Festival Concreto encerra 10ª edição com programação gratuita

Artistas Mariane Klettenhofer e Artur Lescher apresentam intervenção "O pequeno colecionador" durante programação do Festival Concreto 2024 Crédito: Artur Lescher e Mariane Klettenhofer/Divulgação

Explorando temáticas acerca da diversidade, sustentabilidade, acessibilidade e inclusão, o Festival Concreto chega à 10ª edição em 2024 celebrando a arte urbana nacional. Iniciado na sexta-feira, 22, o evento internacional reúne artistas de diversos estados do Brasil, além de nomes vindos do Chile, México e Portugal. A programação inclui intervenções artísticas para a orla da Capital, promovendo a realização de pinturas e instalações nos bairros da Praia de Iracema e Centro.

Nesta terça-feira, 26, o artista e idealizador do Festival Concreto Narcélio Grud fará uma intervenção no calçadão do Poço da Draga, próximo à reformada e recém reaberta Ponte dos Ingleses.

“Este marco de dez anos não é apenas uma celebração do impacto visual, mas também do papel do festival como uma ocorrência de inclusão cultural, fortalecimento da identidade coletiva e inspiração para novas gerações”, comenta Grud em comunicado à imprensa sobre o aniversário de uma década do Festival Concreto. Leia também | Acidum Project inaugura exposição visual em galeria de Fortaleza A programação da semana segue com as instalações dos artistas LeoBDSS, Artur Lescher e Mariane Klettenhofer, juntamente com Narcélio Grud, também na região do Poço da Draga. Na quinta-feira, 28, será lançado o “Livro Concreto 3”, obra que traz registros das últimas edições do Festival.