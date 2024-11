Jorja Smith vem ao Brasil em 2025 para show no Festival Afropunk

A cantora Jorja Smith fará show no Brasil em 2025. Conhecida por diversos sucessos do R&B e rap, como “On My Mind”, “Be Honest” e “Addicted”, a artista britânica foi confirmada na programação do Afropunk Brasil do próximo ano.

A novidade foi anunciada na tarde desta quinta-feira, 14, nas redes sociais do Afropunk. Esta será a segunda vez que a cantora vem ao País. Em 2019, Jorja estreou no Brasil com show no festival Lollapalooza.