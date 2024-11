Sutura: tudo sobre a nova série do Prime Video

'Sutura é a nova produção brasileira disponível no serviço de streaming da Prime Vídeo Crédito: Divulgação/ Prime Vídeo

Estreando na última sexta-feira, dia 22, a série conta, em sua primeira temporada, com 10 episódios, todos já disponíveis na plataforma. Inspirando-se em produções americanas consolidadas, o seriado mistura a dinâmica médica com um esquema perigoso de atendimento ilegal a criminosos.

Disponível no catálogo da Prime Video, Sutura é dirigida por Diego Martins e Jéssica Queiroz, com os showrunners Gustavo Mello e Zasha Robles. A série é uma produção da Boutique Filmes em parceria com a Spiral International. Sutura: qual a diferença para as séries de médicos dos EUA? Sutura traz uma temática na qual já foi motivo de sucesso entre produções brasileiras, como Impuros e o spin-off o spin-off se concentra e explora mais detalhadamente um aspecto específico da obra original (um tema, personagem ou evento) ou nela insere pequenas modificações de Cidade de Deus, que é a relação do crime em toda a sociedade. Na série da Prime Video, a trama explora o envolvimento de médicos, em diferentes momentos de suas carreiras, com o mundo do crime.

Na história, a renomada Mancini enfrenta um trauma pessoal recente que a deixou com tremores. Já Ícaro, um jovem médico em início de carreira, lida com problemas financeiros devido à sua origem periférica, enquanto tenta se estabelecer no meio da saúde. Documentário mostra a luta de Celine Dion contra doença rara e incapacitante; SAIBA MAIS

É a partir dos desafios vividos por cada um que os caminhos dos dois personagens se cruzam. A série faz críticas às barreiras enfrentadas por médicos de origens econômicas desfavorecidas e à crescente influ