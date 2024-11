Projeto promove atividades gratuitas no bairro Jardim Iracema

Ação social promovida pelo projeto Criança Feliz acontecerá neste domingo, 24, e conta com programações gratuitas para todas as idades

Com ações de âmbito social, esportivo e artístico, o Projeto Criança Feliz (Procif) promove neste domingo, 24, mais uma edição do evento “Pé na Rua”, que acontece no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza.

A programação ao ar livre, com início às 8 horas da manhã, traz atividades gratuitas para pessoas de todas as idades, com momentos de leitura, esportes, bazar e até massagem para adultos.