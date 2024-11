Saulo Fernandes se apresenta em festa na Praia do Futuro no sábado

Com Saulo Fernandes e DJs convidados, festa #SauloSomESol acontece neste sábado, 23, Domingo Beach Club, localizado na Praia do Futuro

O cantor Saulo Fernandes retorna para Fortaleza neste fim de semana para mais uma edição do #SauloSomESol. Realizado no Seu Domingo Beach Club, na Praia do Futuro, o evento encabeçado pelo artista baiano une axé, pop e reggae em uma só noite.

Com início marcado para às 15h30min, o momento no sábado, 23, irá aproveitar o pôr do sol do litoral leste da Capital e a festa deve seguir até altas horas. Nome reconhecido na música brasileira, Saulo irá apresentar suas canções mais famosas, além de composições esperadas pelos fãs.