Grupo teatral apresenta releitura de Shakespeare em Fortaleza

O público acompanhará todo o percurso dos atores de "Experiência Macbeth", da Cia. Teatral Acontece Crédito: Felicio da Silva/Divulgação

Na entrada de uma casa localizada no bairro São Gerardo, em Fortaleza, se inicia a primeira cena do espetáculo "Experiência Macbeth". A peça da Cia. Teatral Acontece estreia neste sábado, 23, às 16h30min e é uma releitura do autor inglês William Shakespeare. De início, a montagem estava sendo concebida para a ambiência da caixa cênica, mas, após não conseguirem espaço nos principais teatros da Capital, os participantes decidiram assumir a residência onde ensaiavam como local para a encenação.

Segundo Almeida Júnior, fundador da escola de teatro da companhia, a dificuldade para conseguir vagas nos equipamentos públicos pode ser explicada pelo aumento da demanda e a existência de poucos teatros em funcionamento. Com ingressos esgotados para a estreia, “Experiência Macbeth” também realizará a apresentação no dia 30 de novembro. Para assistir, é possível entrar em contato com a companhia pelo seu perfil do Instagram e adquirir o ingresso, que custa a partir de R$ 35. Adaptações de "Macbeth" Diante do ambiente não convencional, o espetáculo precisou passar por algumas adaptações. Os diretores incentivaram os atores a investigar a casa como espaço de criação de cena. Assim, surgiu a releitura da obra Shakespeariana “Macbeth” dentro de uma casa dos anos 1980 em Fortaleza.

“A companhia tem uma máxima que é: a gente faz com o que tem. O que nós temos, vamos realizando. A partir disso, fomos experimentando situações dentro da residência”, explica Almeida Júnior. Durante a apresentação, o público acompanhará todo o percurso dos atores pelos cômodos da casa até o momento de encerramento, que acontece no quintal. O grupo atua desde 2002 no cenário teatral de Fortaleza iniciando novos atores por meio de sua escola livre de teatro. Não é a primeira vez que o grupo se apresenta fora dos palcos convencionais. A estreia do espetáculo “Experiência Macbeth” é resultado da 5ª turma do Laboratório de Experimentação Acontece (LEA).