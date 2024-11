EDR lança livro infantojuvenil 'Onde mora o beija-flor' no Espaço O POVO

A Edições Demócrito Rocha (EDR) realizou, nesta quinta-feira, 21, o lançamento do livro "Onde Mora o Beija-Flor", de Aline Bussons. O evento aconteceu no Espaço O POVO de Cultura & Arte e reuniu familiares, artistas, autores e crianças para uma noite de diálogo, música e contação de histórias. Ao narrar a história de uma menina que decide descobrir onde mora um beija-flor, o livro infantojuvenil acompanha uma viagem pela interioridade da criança e suas relações com o mundo exterior.

Para Lia Leite, gerente editorial das Edições Demócrito Rocha (EDR), o lançamento da autora está diretamente ligado ao pilar da fundação de difundir a educação. “A Aline tem um trabalho profundo com a educação e com a literatura infantil. Ela é uma pesquisadora que tem um compromisso com o lúdico e com a arte enquanto resistência”, afirma Lia.