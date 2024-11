Festival Elos promove apresentações musicais na Estação das Artes

Lorena Nunes, Di Ferreira, Mulher Barbada e outros artistas se apresentam na Estação das Artes nesta quinta-feira, 21; shows fazem parte do Showcase do Elos Acelera

O Festival Elos promove nesta quinta-feira, 21, apresentações musicais em Fortaleza com a realização do Showcase do Elos Acelera, na Estação das Artes.

A programação se estende até a sexta-feira, 22, com uma Rodada de Negócios, que inclui 160 momentos diferentes entre artistas e programadores de festivais.