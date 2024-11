Show gratuito no Cuca Jangurussu combina poesia e música negra

A multiartista cearense Vits apresenta o show "Negros Ocupando Todos os Lugares" no Cuca Jangurussu Crédito: Divulgação / Letícia Girão

Concebido pela cantora, compositora e multi-instrumentista Vits (@vits_of), o espetáculo "Negros Ocupando Todos os Lugares" é uma amálgama de literatura e música que fala sobre negritude e diversos tipos de preconceito, sem deixar de lado a ode ao amor e à felicidade. “O show surgiu a partir de uma apresentação única minha, realizada durante um sarau no Cuca Jangurussu, cujo tema principal era o Dia da Consciência Negra. Fui convidada pelos organizadores de cultura do Cuca e comecei a preparar meu repertório com referências de artistas negros, combinando poesia e música. Foi assim que nasceu a intervenção, apenas na voz e violão”, disse a artista.

Festival Black Era Fortal anuncia programação da 2ª edição; VEJA